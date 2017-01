Monde

Barack Obama salue la foule avec sa femme Michelle et sa fille Malia, le 10 janvier 2017. - Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Mais où était Sasha Obama pendant que son père faisait ses adieux au peuple américain mardi soir ? C’est une des questions qui a agité la Toile, alors que le président Barack Obama tirait sa révérence depuis Chicago, dans un discours tout en émotion. Seule Malia, 18 ans, était présente.

Où est Sasha ?

But for real, where is Sasha Obama? pic.twitter.com/NmxOXkBBqp — Tammi LaTela (@TLaTela) January 11, 2017

« Sérieusement, où est Sasha Obama ? »

I need to know, where is Sasha #SashaObama — Jennifer Levy (@Jlevycj) January 11, 2017

« J’ai besoin de savoir où est Sasha Obama »

« Twitter tente de savoir où est Sasha Obama »

Les internautes se sont vite rejoints sur un point. Les adieux du président Obama avaient lieu un mardi soir, jour de semaine et donc synonyme d’école le lendemain.

Why isn't Sasha Obama at this speech? I'm just going to assume it's because it's a school night and Obama seems like that kind of Dad — Josh Billinson (@jbillinson) January 11, 2017

« Pourquoi Sasha Obama n’assiste pas au discours ? Je présume que c’est parce que c’est un soir de semaine et qu’Obama a l’air d’être ce genre de père », avance un internaute.

Lol y'all know Sasha Obama wasn't there because her mama isn't about to let her go out on a school night. — • K H A D E G A • (@TheKhadegaMo) January 11, 2017

« Lol vous savez tous que Sasha Obama n’était pas là parce que sa mère ne veut pas la laisser sortir un soir de semaine », estime un autre.

La réponse est venue du journaliste de CBS News, Mark Knoller, qui a tweeté la réponse qu’il avait obtenue auprès de la Maison Blanche. « Où était Sasha Obama ? La Maison Blanche a déclaré qu’elle était restée à Washington ce soir parce qu’elle avait un examen à l’école demain (ce mercredi) matin ».

Where was Sasha? WH Official says she stayed back in DC tonight because she has an exam at school tomorrow morning. — Mark Knoller (@markknoller) January 11, 2017

« Malia et Sasha, de tout ce que j’ai fait dans la vie, être votre père est ce dont je suis le plus fier », a lancé à ses filles Barack Obama.

