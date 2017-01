Monde

ETATS-UNIS Le très droitier sénateur de l'Alabama passe son grand oral en vue de sa confirmation comme ministre de la Justice...

Le sénateur de l'Alabama Jeff Session, lors de son audition au Congrès pour le poste de ministre de la Justice, le 10 janvier 2017. - Ron Sachs/NEWSCOM/SIPA

P.B. avec AFP

C’est une controverse qui le suit depuis les années 1980. Mardi, le candidat de Donald Trump pour le poste d’attorney general (ministre de la Justice) a débuté son audition de confirmation devant un comité du Congrès. Jurant qu’il « abhorre le Ku Klux Klan », il a rejeté les accusations de racisme et promis de défendre « tous les Américains ».

Le sénateur de l’Alabama a connu une matinée mouvementée perturbée par des manifestants anti-racistes du groupe Code Pink déguisés avec une tunique à capuche blanche du KKK et des pancartes « Go, Jeffie Boy » et « Stoppons le racisme, stoppons Sessions ». Ils ont fini par être expulsés.

« Accusations infondées »

Jeff Sessions a été accusé de sympathies anciennes pour le Ku Klux Klan et d’avoir, alors qu’il était procureur fédéral en Alabama, agi à l’encontre des intérêts de Noirs et d’avoir critiqué le travail d’associations de défense des droits civiques. Il s’agit d'« accusations infondées », a répliqué l’homme de 70 ans, l’âge de Donald Trump. « J’abhorre le Ku Klux Klan, ce qu’il représente et son idéologie ».

Fait rare, le sénateur démocrate afro-américain Cory Booker témoignera mercredi devant le Congrès pour s’opposer à la nomination de Sessions. Ce dernier est sous pression alors qu’il avait essuyé un rejet très rare devant le Sénat, qui l’avait entendu pour sa candidature à un poste de juge fédéral en 1986.

Sessions se récusera de l’enquête sur Clinton

Sessions – qui ouvre la longue procession d’audition du gouvernement Trump au Sénat – n’a par ailleurs ni promis ni écarté d’éventuelles poursuites à l’encontre d’Hillary Clinton, alors que la démocrate battue à la présidentielle a été plombée par l’affaire de ses emails et les soupçons visant sa fondation.

« Je pense qu’il serait convenable que je me récuse de tout dossier d’enquête impliquant la secrétaire Clinton », a déclaré le sénateur de l’Alabama. « Ce pays ne punit pas les rivaux politiques, ce pays fait en sorte que personne ne soit au-dessus des lois », a-t-il ajouté.

