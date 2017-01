20 Minutes avec AFP

Le détournement d'« HOLLYWOOD » en « Hollyweed », c’était lui. Zachary Cole Fernandez s’est volontairement rendu aux autorités, son avocat à ses côtés. Cet artiste de 30 ans a été arrêté pour délit.

Le chef d’accusation d’entrée illégale sur une propriété privée a été retenu et non celui plus sérieux de vandalisme car le panneau n’a pas été abîmé.

Remis en liberté, il est convoqué au tribunal le 15 février, d’après un porte-parole de la police.

L’artiste, qui est surnommé « Jesus Hands », dit avoir été inspiré par un incident similaire survenu en 1976, oeuvre de l’étudiant en art Daniel Finegood.

While I'm not a fan of pranks, this one is good. Mostly because it's funny and didn't cause any real harm. #HollyWeed pic.twitter.com/KwTsAH8sRx