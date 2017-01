Monde

Le bilan est lourd. La vague de froid qui touche l’Europe depuis la fin de la semaine dernière, avec des températures polaires, a fait au moins 40 morts.

Les températures glaciales ont notamment provoqué de nombreux accidents de la route comme en France, où quatre ressortissants portugais ont été tués et une vingtaine de blessés dans un accident de car dimanche.

La Pologne durement touchée

Dix personnes encore sont mortes de froid, dimanche en Pologne où les températures sont restées en dessous de -20 °C dans certaines régions, a annoncé ce lundi le Centre gouvernemental de sécurité nationale (RCB). Dix autres personnes étaient déjà décédées vendredi et samedi dans le pays. Selon les prévisions météorologiques, les températures s’annoncent légèrement plus clémentes dans les jours qui viennent en Pologne, mais doivent rester bien en dessous de zéro.

En République tchèque, la vague de froid a fait au moins six morts depuis vendredi, pour la plupart des sans-abri, ont annoncé lundi les autorités. Quatre d’entre eux sont morts dans la capitale Prague, où les températures sont descendues à -15 °C, et deux autres, à Brno et Karvina, dans l’est du pays.

Et l’Italie aussi…

La vague de froid a commencé à s’atténuer en Europe occidentale, mais il faisait toujours froid lundi en Italie où deux nouveaux décès ont été annoncés par la presse, un homme de 82 ans retrouvé mort dans sa maison dépourvue de chauffage près de Brindisi (sud) et un homme de 78 ans mort d’une chute à cause d’un malaise dû au froid.

Sept personnes, dont cinq sans-abri, étaient décédées pendant le week-end en Italie où les écoles de nombreuses zones sont restées fermées ce lundi à cause de la neige ou du verglas, en particulier dans les montagnes des Abruzzes (centre), mais aussi dans les Pouilles et en Calabre (sud) ou encore autour de Palerme.

En début de semaine, le froid devrait toutefois commencer à s’atténuer dans toute l’Europe.

