L’annonce est imminente. Selon NBC et CNN, Donald Trump va nommer son gendre Jared Kushner haut conseiller à la Maison Blanche. Et cette décision devrait faire des vagues, alors qu’une loi américaine de 1967 vise à lutter contre le népotisme présidentiel.

Lundi, la nouvelle a plus ou moins été confirmée par Kellyanne Conway sur Twitter. L’ancienne directrice de campagne de Trump conseillera elleaussi le président américain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

