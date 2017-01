Monde

La grève a déjà commencé. Le personnel du métro de Londres a cessé dimanche soir le travail pour 24 heures, après l'échec de discussions autour de suppressions prévues de postes et de guichets dans les stations. Ce mouvement devrait être bien suivi. Il a débuté à 18 heures locales et la majorité des stations dans le centre de la capitale britannique ont fermé.

Les usagers avaient été prévenus vendredi que le service serait «très largement réduit» dimanche soir et toute la journée de lundi, en raison de cette grève, faisant craindre un engorgement des bus et autres trains. Selon les deux syndicats ayant appelé à ce mouvement, 900 postes «cruciaux pour la sécurité dans les stations» ont été supprimés et les propositions de nouvelles embauches ne sont pas suffisantes.

Les grévistes dénoncent notamment la suppression des bureaux de ventes de billets dans les stations, remplacés par des distributeurs automatiques. Le métro londonien assure quelque 4,8 millions de trajets par jour. «Cette grève va représenter un désagrément majeur pour les usagers et les touristes», a regretté le maire de Londres Sadiq Khan sur sa page Facebook et son compte Twitter :

