Monde

SOUTIEN Le chef de l'Etat français a rappelé l'attachement du pays à la sécurité d’Israël....

François Hollande sur le porte-avions Charles-de-Gaulle le 9 décembre 2016. - SIPA

20 Minutes avec AFP

Le président de la République François Hollande a condamné « l’odieux attentat » perpétré dimanche à Jérusalem avec un camion par un Palestinien présenté par Israël comme un sympathisant du groupe État islamique (EI), qui a tué quatre soldats israéliens. « La France rappelle son attachement à la sécurité d’Israël et poursuivra sans relâche sa lutte contre le terrorisme », selon un communiqué de l’Élysée.

Dans un communiqué distinct, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a également condamné « avec la plus grande fermeté cette attaque ignoble ». « Dans ce moment douloureux, la France est, comme toujours, solidaire d’Israël », a-t-il ajouté. Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières depuis le début d’une vague de violences entre Israéliens et Palestiniens à l’automne 2015.

« Nous savons que les attentats se succèdent »

Le chauffeur du camion, identifié par les médias palestiniens comme un habitant de Jérusalem-Est, a lancé son véhicule contre un groupe de militaires en excursion. Il a été tué par balle sur place, a rapporté la police israélienne. Quinze soldats ont été blessés, dont un grièvement, d’après les secours.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que l’auteur de l’attaque était un sympathisant de l’EI, et a placé l’attentat dans un contexte international et non pas dans celui du conflit israélo-palestinien. « Nous connaissons l’identité de l’assaillant qui, selon toutes les indications, soutient l’Etat islamique », a déclaré Netanyahu selon ses services. « Nous savons que les attentats se succèdent, de la France à Berlin et maintenant à Jérusalem, et il est probable qu’il y ait un lien entre eux », a-t-il dit.

>> A lire aussi : Israël: Un soldat franco-israélien qui avait tué un Palestinien reconnu coupable d’homicide

Mots-clés :