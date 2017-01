Monde

ETATS-UNIS Selon NBC, le tireur présumé a été arrêté...

Une fusillade a l'aéroport de Fort Lauderdate-Hollywood a fait au moins 4 morts, le 6 janvier 2016. - AP/SIPA

P.B.

Une fusillade s’est déroulée à l’aéroport deFort Lauderdale-Hollywood, en Floride, près de Miami, vendredi. Le bilan provisoire officiel est de cinq morts et huit blessés, selon le shérif du comté de Broward.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

Selon NBC News, le tireur présumé a été arrêté, et le drame s'est déroulé dans le hall des arrivées, près des tapis à bagages. Dans de nombreux petits aéroports américains, l'accès est libre. Une voiture peut stationner à la sortie et les proches des passagers rentrer par de simples portes coulissantes

Le suspect serait un homme d'origine hispanique né en 1990

Le sénateur de Floride Bill Nelson a donné le nom du suspect arrêté sur la chaîne NBC mais les autorités ne l'ont pas encore confirmé. Il s'agirait d'un homme d'origine hispanique né en 1990, qui avait une arme de poing et une carte d'identité militaire.

Sur son compte twitter, l’aéroport a simplement évoqué « un incident » dans le terminal 2 puis a annoncé la suspension de tous les vols, qui devraient être redirigés vers l'aéroport de Miami. Environ 50 km séparent les deux aéroports.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 6, 2017

Trump suit la situation

Le président élu, Donald Trump, a indiqué sur Twitter qu'il suivait la situation et avait parlé au gouverneur de Floride, Rick Scott.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

« Des coups de feu ont été tirés. Tout le monde court », a témoigné l’ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleisher, sur place.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017

Sur les images des télévisions américaines, on a pu voir des centaines de passagers être évacués sur le tarmac de l'aéroport.

MORE: People gather on tarmac at Fort Lauderdale International Airport, after reports of shots fired https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/qHwFolL2Uf — CBS News (@CBSNews) January 6, 2017

People running & authorities on scene. Scary sight at Ft. Lauderdale airport. Now 5 dead. @MarissaNBC6 reporting on scene. #FTL @nbc6 pic.twitter.com/DmvNmu9jIy — Melissa Adan (@MelissaNBC6) January 6, 2017

