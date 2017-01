Monde

ETATS-UNIS Le rassemblement prévu à la Maison Blanche vendredi alimente les potins...

Barack et Michelle Obama lors du bal d'investiture, le 21 janvier 2013. - C.SOMODEVILLA/SIPA/AP

P.B.

Qui sera là pour les adieux d’Obama ? La question est plutôt « Qui ne sera pas là ». Alors que le président américain organise une dernière fête à la Maison Blanche, vendredi, un parterre de célébrités est attendu, selon le Washington Post. A l’inverse, Donald Trump semble rencontrer des difficultés pour persuader des stars de chanter à son investiture.

A la Maison Blanche, on devrait retrouver des habitués. Sont notamment attendus : Beyoncé et son mari Jay-Z, qui pourraient chanter, Stevie Wonder et Oprah Winfrey. Chance the rapper, lui, a annoncé sa venue sur Twitter « pour dire adieu au plus grand président de l’histoire américaine ».

Bout to fly 21 hours to DC to bid farewell to the greatest president in US history. God bless you @Potus — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) January 5, 2017

Hollywood sera bien représenté avec Samuel L. Jackson, Bradley Cooper, J.J. Abrams et George Lucas. Le porte-parole de Barack Obama n’a pas encore confirmé la soirée, mais en décembre, le président sortant avait indiqué au magazine People qu’il organiserait « une derrière fête pour adultes » avant de partir. Il dira surtout officiellement adieu aux Américains le 10 janvier, dans une allocution télévisée faite depuis sa ville de Chicago.

Des quasi-inconnus pour Trump

Alors que son investiture du 20 janvier approche à grand pas, le président-élu finalise les festivités et semble galérer. Selon The Daily Beast, Elton John, Justin Timberlake, Bruno Mars, Katy Perry et Céline Dion ont tous refuser de chanter.

Le problème n’est pas tant pour la cérémonie officielle que pour le grand bal du soir. Au final, c’est la méconnue Jackie Evancho, 16 ans, qui chantera l’hymne américain. Elle avait terminé seconde dans le télécrochet America Got Talent alors qu’elle n’avait que 10 ans, en 2010.

Finaliste de X Factor UK en 2010, la britannique Rebecca Ferguson, elle, a indiqué qu’on lui avait demandé de chanter et qu’elle accepterait à condition de pouvoir choisir Strange Fruit, un classique popularisé par Billie Holiday en 1939, qui dénonce les lynchages dont ont été victimes les Afro-Américains, principalement dans le sud à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. On attend la réponse de Donald Trump. Au pire, il restera toujours 3 Doors Down, qui avait joué lors de la nomination de Mitt Romney.

Mots-clés :