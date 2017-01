Monde

ANALYSE Le terroriste présumé a réussi à passer plusieurs frontières avant d’être abattu…

Les enquêteurs tentent de retracer avec exactitude le parcours emprunté par Anis Amri de Berlin à Milan - Capture d'écran «RTL Belgique»

Maxime Deloffre Twitter

Le 19 décembre 2016, un camion fonçait sur un marché de Noël à Berlin. Douze personnes sont alors décédées, et cinquante autres ont été blessées. Quatre jours plus tard, le 23 décembre, Anis Amri est abattu par des policiers à Milan. Le suspect principal a donc réussi à fuir l’Allemagne et à entrer en Italie alors qu’ un mandat d’arrêt international avait été émis à son encontre.

Une fuite à travers cinq pays

Depuis, les enquêteurs tentent de retracer son parcours. Le Tunisien aurait quitté l’Allemagne le soir même, en direction d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Il est ensuite aperçu le 21 décembre sur des caméras de surveillance de la gare de Bruxelles, en Belgique. Il semblerait qu’il ait emprunté un train reliant directement les deux capitales, sans passer par Nimègue (Pays-Bas) comme l'avait d'abord soupçonné la police.

Son trajet comprendrait ensuite un long trajet en bus pour rejoindre Lyon, où il a là encore été filmé dans la gare avant de rejoindre Chambéry, par train. Le 22 décembre enfin, il arrive en Italie. D’abord à Turin, puis à Milan où il est abattu par des policiers, alertés par son comportement suspect.

Les enquêteurs s’interrogent désormais sur l’intervention d’éventuels complices. Plusieurs personnes ont d’ailleurs été arrêtées et interrogées. Le Tunisien aurait en outre traversé plusieurs frontières avec son arme à feu dans son sac à dos, la même que celle utilisée à Berlin pour abattre le chauffeur polonais du camion qui a foncé sur le marché de Noël.

