20 Minutes avec agences

Un homme a ce mercredi après-midi blessé à l’arme banche 11 élèves de l’école maternelle de Pingxiang, dans le sud de la Chine. Trois des enfants auraient été grièvement touchées dans cette attaque qui n’est pas la première du genre dans le pays. L’auteur des faits a été arrêté et incarcéré.

Sunday World Man stabs 11 kids after sneaking into school in China https://t.co/iM1pyn5IyA pic.twitter.com/lZGCRZPSuy