Sawyer Matthew et Everett Jackson sont jumeaux, nés à dix minutes d'intervalle, le premier le 31 décembre 2016 et son frère le 1er janvier 2017. - Capture d'écran / Twitter

20 Minutes avec agence

Brandon et Holly Shay, un couple d’Américains, sont depuis quelques jours les heureux parents de jumeaux qui ont pour particularité de ne pas être nés la même année. En effet, si dix minutes seulement séparent la venue au monde, dans une clinique de Phoenix, de Sawyer Matthew et d’Everett Jackson, le premier est né à 23h51 le 31 décembre 2016 et son frère le 1er janvier 2017 à 00h01.

Surprise !

La surprise des parents face à cette situation insolite a été totale. « Il y avait très peu de chance que ce cas de figure puisse se produire. Et c’est arrivé », confie ainsi le récent papa, cité par LCI.

Si ce coup du destin reste rarissime, un tel événement n’est cependant pas inédit. Ainsi, l’an dernier, dans une maternité de Californie, la petite Jaelyn avait vu le jour dans les derniers instants de 2015 tandis que son frère jumeau Luis était, lui, né quelques minutes après en 2016.

