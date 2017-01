D.B. avec AFP

Un éhange de bons procédés. WikiLeaks offre une récompense contre des fuites de documents Wikileaks a promis mardi une récompense pour tout renseignement fuité de la Maison Blanche avant le départ du président américain Barack Obama, tandis que son fondateur Julian Assange a réaffirmé que la Russie n'était pas à l'origine du scandale des emails de Hillary Clinton.

«Avis aux administrateurs informatiques: ne laissez pas la Maison Blanche détruire à nouveau l'histoire des Etats-Unis! Copiez (les documents) maintenant, et envoyez (les) à WikiLeaks quand vous voulez !», a annoncé sur Twitter l'organisation spécialisée dans les révélations de documents secrets.

«Nous offrons une récompense de 20.000 dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la mise à l'index de tout agent de l'administration Obama ayant détruit des dossiers importants», poursuit le site.Julian Assange a ensuite accordé une longue interview à la chaîne de télévision américaine Fox à l'ambassade équatorienne de Londres, où il est réfugié depuis juin 2012.

Il s'est à nouveau refusé à donner la source qui a transmis à WikiLeaks des documents subtilisés dans les courriers électroniques de John Podesta, chef de campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton, dont trois discours de l'ex-secrétaire d'Etat rémunérés par la banque Goldman Sachs mettant en lumière ses liens avec Wall Street. Hillary Clinton a accusé le gouvernement russe d'être responsable de ces fuites - un point de vue partagé par l'administration américaine - et a reproché à WikiLeaks d'aider son adversaire républicain, Donald Trump, qui a remporté l'élection présidentielle.

«La source n'est pas le gouvernement russe», a martelé sur Fox Julian Assange, fervent détracteur de Hillary Clinton. Julian Assange a jugé «impossible de dire» si la révélation de ces emails avait favorisé l'élection du magnat de l'immobilier le 8 novembre. Mais si «cela a bien était le cas», ce sont les «vraies déclarations» de Hilary Clinton et de son entourage, c'est-à-dire celles qui ont été tenues dans ces emails, qui ont «fait basculer l'élection», a-t-il soutenu.

WikiLeaks avait également publié juste avant la conventiuon démocrate en juillet quelque 20.000 emails internes au parti révélant un possible favoritisme de ses responsables en faveur d'Hillary Clinton pendant les primaires, ce qui avait la présidente du comité national du parti démocrate à la démission.

