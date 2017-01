20 Minutes avec agences

Le désaccord entre Barack Obama et son successeur Donald Trump se creuse à propos de Guantanamo. « Je m’attends à d’autres transferts », a déclaré Josh Earnest, porte-parole de l’administration Obama.

Une réponse sèche à un récent tweet du président élu, dans lequel il avait affiché son opposition à tout nouveau transfert de détenus depuis cette prison militaire controversée vers d’autres pays.

« Il ne devrait plus y avoir de libérations à Gitmo. Ce sont des gens extrêmement dangereux, ils ne devraient pouvoir retourner sur le champ de bataille »,avait ainsi tweeté Donald Trump.

Il « aura l’occasion de mettre en place la politique qu’il juge la plus efficace lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier », a riposté Josh Earnest, soulignant que les commentaires laconiques du républicain n’auraient aucun impact sur la décision de Barack Obama.

