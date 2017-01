D.B. avec AFP

Cela risque d’être un show comme il en a l’habitude.Donald Trump a annoncé mardi par un message sur Twitter qu’il tiendrait sa première conférence de presse en tant que président élu des Etats-Unis le 11 janvier à New York.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you.

Le magnat de l’immobilier, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, avait initialement prévu de donner une conférence de presse le 15 décembre, au cours de laquelle il devait notamment donner des détails sur la manière dont il compte cesser le temps de sa présidence de gérer son immense empire immobilier international afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

Mais cette conférence de presse annoncée fin novembre avait finalement été reportée. Le président élu républicain avait annoncé qu’il s’adresserait à la presse en janvier, avant sa prise de fonction, mais sans préciser de date. Sa dernière conférence de presse remonte au mois de juillet.

De nombreuses questions de conflits d’intérêts sont soulevées par l’arrivée inédite à la Maison Blanche d’un milliardaire à la tête d’un empire économique opaque aux ramifications internationales. Donald Trump envisagerait de confier la direction de ses affaires à trois de ses enfants, selon les maigres détails qu’il a lui-même donnés depuis qu’il s’est lancé dans la course à la Maison Blanche en juin 2015.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!