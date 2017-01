H. B.

Il avait déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Jeremy Meeks, désigné en 2014 comme « le prisonnier le plus sexy du monde », roule aujourd’hui sur l’or. Sa très médiatique détention a finalement été un véritable tremplin pour lui.

>> A lire aussi : La photo d'un prisonnier déchaîne les passions sur Facebook

Libéré de manière anticipée en mars dernier après avoir été condamné à 27 mois de prison pour vol à main armée, le bel Américain de 32 ans mène aujourd’hui la belle vie aux côtés de sa famille.

Jeremy Meeks celebrates the holidays with his wife and kids https://t.co/RKzoWJyD3M @rarasathie_