ENQUETE L’homme a combattu dans les rangs de l’organisation de l’Etat islamique en Syrie, rapporte la presse turque qui révèle de nouveaux détails de l’attaque…

Photo de l'auteur présumé de l'attentat perpétré lors de la nuit du Nouvel An dans une boîte de nuit d'Istanbul, publiée par la police turque - HANDOUT / DOGAN NEWS AGENCY / AFP

On en sait plus sur l’auteur présumé, et toujours en fuite, de l’attentat contre une discothèque d’Istanbul dans la nuit du Nouvel An.

L’homme a combattu dans les rangs de l’organisation de l’Etat islamique (EI) en Syrie, rapporte ce mardi la presse turque qui révèle de nouveaux détails de l’attaque.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, l’assaillant, un citoyen kirghize, est entré en Turquie depuis la Syrie où il a combattu au nom de l’EI, raison pour laquelle il semble avoir « une très bonne maîtrise des armes à feu », indique le quotidien Hürriyet.

Des images du suspect dévoilées

Un chroniqueur proche du pouvoir, Abdulkadir Selvi, écrit dans les pages du journal que l’assaillant, entraîné au combat en zone urbaine, a été « spécialement choisi » pour commettre l’attaque contre le Reina, club privé huppé d’Istanbul.

La presse turque révèle par ailleurs des détails de l’attaque indiquant que l’assaillant a été entraîné au maniement des armes. D’après Hürriyet et le quotidien Habertürk, il a utilisé des chargeurs doubles pour optimiser le temps de rechargement et visé le haut du corps de ses victimes.

Les autorités ont diffusé des photos de l’assaillant présumé prises à différentes occasions. L’une le montre au guichet d’un bureau de change à Laleli, un quartier conservateur d’Istanbul, vraisemblablement plusieurs jours avant l’attentat.

Les images extraites des vidéos des caméras de surveillance du Reina sont de mauvaise qualité, note BFMTV, mais on y voit toutefois un homme brun et plutôt mince. Les forces de l’ordre ont par la suite publié une autre photo, prise cette fois-ci par l’homme lui-même.

Le parcours du tueur présumé semble se dessiner

D’après le quotidien Habertürk, l’assaillant serait arrivé en novembre à Konya (sud) avec sa femme et leurs deux enfants « pour ne pas attirer l’attention ». L’épouse de l’assaillant ferait partie des 12 personnes actuellement en garde à vue dans le cadre de l’enquête, selon le journal.

Abdulkadir Selvi indique que l’auteur présumé de l’attaque a été identifié par les autorités, qui n’ont toutefois pas, jusqu’à présent, avancé de nom publiquement, ni confirmé qu’il était lié à l’EI.

Le groupe djihadiste a revendiqué dans un communiqué lundi l’attaque, affirmant qu'« un des soldats du califat » l’avait menée.

Cet attentat, le dernier d’une longue série qui a secoué la Turquie depuis un an et demi, est survenu alors que des rebelles syriens appuyés par l’armée turque tentent de reprendre la ville d’Al-Bab, un bastion de l’EI dans le nord de la Syrie.

