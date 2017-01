20 Minutes avec agences

Le « Dubai Harbour » (« Le port de Dubaï »), projet touristique d’aménagement et de construction majeur dévoilé ce lundi par l’émirat, comportera entre autres merveilles architecturales la plus grande marina du Moyen-Orient. Ce nouveau site pourra accueillir jusqu’à 1.400 yachts, portant ainsi à 4.400 le nombre de bateaux qui pourront mouiller l’ancre simultanément à Dubaï.

C’est dans le très chic quartier de Dubaï Marina que cette zone verra le jour, près de la grande île artificielle en forme de palmier qui est devenue un des sites les plus connus de la cité-Etat. Le port sera dominé par un bâtiment d’exception, le « Dubai Lighthouse » (« le phare de Dubaï »), une tour de 135 mètres proposant un hôtel et un site d’observation.

Shaikh Mohammad Bin Rashid unveils megaproject: #Dubai Harbour. It will feature the largest #marina #dubailife #biggestmarina #dubaimarina pic.twitter.com/rzCKv8apFU