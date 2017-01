20 Minutes avec AFP

Donald Trump a eu une vision. Lundi soir, le président élu américain a assuré sur Twitter que jamais un missile nord-coréen n’atteindra le sol des Etats-Unis.

« La Corée du Nord vient d’affirmer qu’elle en était aux dernières étapes du développement d’une arme nucléaire capable d’atteindre le territoire américain », a déclaré Trump dans un de ses désormais traditionnels tweets nocturnes. « Cela n’arrivera pas ! », a-t-il ajouté.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!