Monde

ENQUETE La catastrophe maritime aurait pu être causée par un feu dans la coque du paquebot avant même que ce dernier ne soit mis à l’eau…

Le naufrage du «Titanic» reconstitué en 3D. - «Titanic Honor And Glory»

20 Minutes avec agence

Et si le naufrage du prétendument insubmersible « Titanic », en avril 1912, n’avait pas été seulement causé par un iceberg ? Dans sa volonté d’expliquer la catastrophe, le journaliste irlandais Selan Molony a enquêté et avance la théorie d’un incendie survenu dans la coque du paquebot avant de quitter le chantier naval de Belfast (Irlande du Nord), où il a été construit.

>> A lire aussi : Titanic: Un biscuit d'un canot de sauvetage devient le plus cher du monde

Le feu aurait fragilisé la structure du bateau

Si le choc avec un iceberg aurait bel et bien eu lieu, le feu aurait précédemment fragilisé la structure du bateau et donné à cet accident des conséquences dramatiques que le bloc de glace seul n’aurait pu causer.

Car dans son documentaire Titanic : The new evidence, Selan Mahony évoque des flammes qui auraient ravagé la coque du Titanic pendant plusieurs jours et qui se seraient révélées très délicates à maîtriser.

Le Titanic a-t-il coulé à cause d'un incendie? https://t.co/W9IB2qLcdA — Slate.fr (@Slatefr) January 2, 2017

« Le feu, la glace et la négligence »

Celui qui travaille sur les causes de ce naufrage depuis plus de 30 ans base sa théorie sur des photos prises au moment de la construction du bateau par l’ingénieur électricien en chef, raconte Slate. Des grandes marques noires de près de dix mètres de haut, laissées par l’incendie, seraient en effet visibles sur les clichés de la partie avant-droite de la coque.

Le drame historique dans lequel près de 1.500 personnes ont perdu la vie serait donc le résultat de « l’addition de facteurs extraordinaires : le feu, la glace et la négligence. Cet incendie était connu mais il a été minimisé. Le paquebot n’aurait jamais dû être mis à la mer », affirme ainsi le journaliste.

>> A lire aussi : Les Chinois construisent une réplique du Titanic... qui ne verra pas la mer

Mots-clés :