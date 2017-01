Monde

TERRORISME Le suspect échangeait sur la messagerie cryptée Telegram avec un correspondant syrien…

Berlin (Allemagne), le 20 décembre 2016. Une voiture de police stationne devant un marché de Noël après l'attentat perpétré, lundi 19 décembre. - Christof STACHE / AFP

20 Minutes avec AFP

Il a été placé dimanche en détention provisoire pour « financement du terrorisme ». Un Syrien de 38 ans a été arrêté samedi en Allemagne, soupçonné d’avoir proposé à l’organisation Etat islamique, moyennant 180.000 euros, de commettre plusieurs attentats au camion piégé, ont indiqué ce lundi la police et le parquet.

Le suspect risque une peine allant de 6 mois à 10 ans de prison, qui couvre aussi bien le fait de fournir de l’argent pour un attentat que celui d’en solliciter.

Pour frapper « en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas »

Selon le parquet de Sarrebruck (ouest), les investigations n’ont montré aucune « préparation concrète » d’une attaque, et cette qualification pénale n’a pas été retenue contre le suspect, demandeur d’asile arrivé fin 2014 en Allemagne. L’enquête a en revanche révélé les échanges de cet homme, sur la messagerie cryptée Telegram, avec un correspondant syrien « qu’il savait en mesure d’obtenir de l’EI de l’argent pour financer le terrorisme ».

>> A lire aussi : Deux frères suspectés de préparer un attentat arrêtés en Allemagne

Le suspect réclamait 180.000 euros pour « fournir et maquiller » plusieurs camions remplis d’explosifs, les précipiter dans la foule et tuer un grand nombre « de non-musulmans », explique le parquet. Il s’agissait de frapper « en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas », précise la police dans un communiqué distinct, affirmant elle aussi qu’il s’agit d’un scénario « loin de tout début de concrétisation ».

Mots-clés :