Monde

ENQUETE Le Premier ministre israélien fait l’objet d’une enquête pour corruption…

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem, le 10 mai 2015. - Sebastian Scheiner/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Dans le collimateur de la justice. La police israélienne doit interroger ce lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahou soupçonné d’avoir reçu des « cadeaux illégaux » d’hommes d’affaires, ont indiqué des médias israéliens. Des entrepreneurs israéliens et étrangers auraient offert à Netanyahou des cadeaux d’une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers de dollars ce qui pourrait, si ces faits étaient confirmés, lui valoir une inculpation pour « abus de confiance ».

Quelques heures avant son interrogatoire prévu par la police, il s'est défendu de toute malversation. «Je vous l'ai dit et je le répète: il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien», a déclaré Benjamin Netanyahou lors de l'ouverture à la Knesset (Parlement) d'une réunion de son parti de droite, le Likoud. «Nous entendons les informations (qui circulent) dans les médias. Nous voyons (...) l'atmosphère et l'esprit festif dans les studios de télévision et les couloirs de l'opposition», a-t-il ajouté dans une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook.

Netanyahou prépare sa défense

Les médias font également état d’un deuxième dossier qui pourrait porter sur des accusations plus graves de corruption, mais sans donner le moindre détail. Interrogés par l’AFP, les porte-parole de la police et du bureau du Premier ministre ont refusé de confirmer ou de démentir ces informations. L’interrogatoire ne devrait débuter qu’à 19 h, heure locale (17 h GMT).

Dans des messages sur sa page Facebook, Netanyahou a rejeté toutes ces accusations et accusé ses opposants politiques ainsi que certains médias de vouloir « le faire tomber non pas lors d’élections comme le prévoit la démocratie », mais en montant une campagne contre lui.

Pendant huit mois, les policiers ont mené des investigations en secret sur ce dossier. Les interrogatoires d’une cinquantaine de témoins ont permis récemment « d’enregistrer une percée décisive », selon les médias. Parmi les personnes interrogées figure Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial et membre de la famille de la fondatrice du groupe de cosmétique américain Estée Lauder.

Le Premier ministre a par ailleurs reconnu avoir reçu de l’argent du magnat français Arnaud Mimran qui a écopé en juillet d’une peine de huit ans de prison pour une escroquerie à la taxe carbone de 283 millions d’euros.

Toutefois, selon les derniers sondages, le Premier ministre, au pouvoir sans discontinuité depuis 2009, reste l’homme politique que les Israéliens jugent le plus apte à diriger le pays.

Mots-clés :