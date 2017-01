Monde

Météo France émet une alerte orange neige et verglas et invite à la prudence sur la route - ROBERT FRANCOIS / AFP

Attention, ça glisse

L’année 2017 s’ouvre sous le signe de la vigilance pour neige et verglas des Hauts-de-France à la région parisienne, avec une alerte orange étendue à 18 départements et prévue jusqu’à la mi-journée de ce lundi, jour des derniers retours de vacances, annonce Météo-France. Les 18 départements concernés sont : Aisne, Ardennes, Eure, Eure-et-Loir, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d’Oise. On vous donne plus de détails par ici.

Hollande en chef de guerre

Il l’avait annoncé samedi soir, lors de ses vœux aux Français : François Hollande est arrivé ce lundi en Irak, en pleine offensive contre l’organisation de l’Etat islamique (EI). Le président, qui a atterri un peu avant 5 h 30 heure de Paris à Bagdad, était déjà venu en Irak en septembre 2014. Il reste à ce jour le seul dirigeant majeur de la coalition anti-EI, dirigée par les Etats-Unis, à s’être rendu en Irak depuis le lancement de cette action internationale il y a deux ans et demi. Combattre l’EI en Irak, « c’est prévenir le terrorisme sur notre sol », a-t-il déclaré peu après son arrivée dans la capitale irakienne.

Chasse à l’homme en Turquie

Traqué. Le terroriste qui a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d’Istanbul lors du Nouvel An est pourchassé par les forces de l’ordre turques. « Les recherches pour retrouver le terroriste sont toujours en cours. J’espère qu’il va être rapidement capturé », a déclaré le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu. Les autorités turques traquaient dimanche et ce lundi l’assaillant qui a semé le chaos et la mort dans l’une des boîtes de nuit les plus huppées d’Istanbul. L’homme a ouvert le feu sur les centaines de personnes qui célébraient le Nouvel An dans la discothèque branchée Reina, au bord du Bosphore. Le point dans cet article.

