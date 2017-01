Monde

VISITE Le président français, qui a atterri un peu avant 5 h 30 heure de Paris à Bagdad ce lundi, était déjà venu en Irak en septembre 2014...

François Hollande et Jean-Yves Le Drian s'adressent aux soldats français du centre de formation des forces antiterroristes irakiennes, le 2 janvier 2017 à Bagdad. - AFP

20 Minutes avec AFP

Il l’avait annoncé samedi soir, lors de ses vœux aux Français : François Hollande est arrivé ce lundi en Irak, en pleine offensive contre l’organisation de l’Etat islamique (EI).

Le président, qui a atterri un peu avant 5 h 30 heure de Paris à Bagdad, était déjà venu en Irak en septembre 2014. Il reste à ce jour le seul dirigeant majeur de la coalition anti-EI, dirigée par les Etats-Unis, à s’être rendu en Irak depuis le lancement de cette action internationale il y a deux ans et demi.

Combattre l'EI en Irak, « c'est prévenir le terrorisme sur notre sol », a-t-il déclaré peu après son arrivée dans la capitale irakienne.

.@fhollande et Fouad Massoum s'entretiennent au siège de la présidence irakienne avant d'effectuer une déclaration commune pic.twitter.com/FPyq1hJUQ1 — Élysée (@Elysee) January 2, 2017

Sécurité maximale

Sa visite, dont le programme a été tenu secret jusqu’au dernier moment, est placée sous une sécurité maximale, deux jours après un attentat revendiqué par l’EI qui a fait près de 30 morts sur un marché de Bagdad.

Accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, il rencontrera d’abord les soldats français formant les forces spéciales d’élite du contre-terrorisme (CTS).

Dans l’après-midi, il se rendra à Erbil au Kurdistan irakien (nord), où sont stationnées les forces spéciales françaises qui conseillent les peshmergas kurdes engagés dans la bataille pour la reprise de Mossoul à l’EI.A Bagdad, il se rendra sous haute sécurité dans la zone verte (enclave sécurité où se trouvent le gouvernement et le Parlement irakiens) pour s’entretenir avec les trois composantes du pouvoir irakien : le président kurde de la République Fouad Massoum, le Premier ministre chiite Haider al-Abadi et le président sunnite du Parlement Salim Al-Joubouri. Là, « il va réaffirmer l’engagement des forces françaises au sein de la coalition internationale dans la lutte contre Daesh », a précisé l’Elysée.

« Chef de guerre »

Lors de sa précédente visite, en 2014, le chef de l’Etat avait annoncé un soutien militaire accru de la France – deuxième contributeur de la coalition – aux forces irakiennes après une série de gains territoriaux majeurs de l’EI.

Le président, qui a engagé les armées françaises dans la lutte antiterroriste depuis 2012, poursuit avec cette visite un quinquennat inédit de « chef de guerre » au plus près des opérations.

En février 2013, accueilli en libérateur par les Maliens, François Hollande avait alors lancé : « Je vis la journée la plus importante de ma vie politique ».

Quatre ans plus tard, les opérations antidjihadistes sont loin d’être terminées, y compris au Mali, et l’EI résiste même s’il ne tient plus que la moitié du territoire dont il s’était emparé en 2014 en Irak et Syrie.

« Nous n’en avons pas terminé avec le fléau du terrorisme » qu’il « nous faudra continuer à combattre », a d'ailleurs averti samedi le chef des armées dans ses derniers vœux du Nouvel An.

