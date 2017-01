Monde

TERRORISME Le dernier bilan fait état de 39 morts dont 15 étrangers…

Des fleurs devant les pieds de policiers turcs faisant barrage devant la discothèque Reina où une attaque terroriste a fait 39 victimes et 65 blessés lors des célébrations du Nouvel An à Istanbul. - Arnaud Andrieu/SIPA

F.H. avec AFP

Un homme déguisé en père Noël a ouvert le feu dans une célèbre discothèque – Reina – d’Istanbul (Turquie) lors des célébrations du Nouvel An. Cette attaque terroriste a fait au moins 39 morts et 65 blessés. Parmi les victimes, on dénombre 15 étrangers.

Les identités des victimes se précisent. 7 Saoudiens, 2 Inde, 1 Canada, 1 Syrie, 2 Tunisie, 4 Irak, 1 Israël , 1Liban, 1 Belge... #Reina — Guillaume Perrier (@Aufildubosphore) January 1, 2017

Les ministères des Affaires étrangères du monde entier sont sur le qui-vive et égrènent, les uns après les autres, des ressortissants touchés par les tirs du terroriste. Ainsi parmi les 39 victimes et les 65 blessés, on compte Trois Jordaniens tués et quatre blessés, selon le ministère des Affaires étrangères jordanien, cité par l’agence officielle Petra.

Des Saoudiens, des Indiens, une Israélienne parmi les victimes

Les médias tunisiens ont, eux, annoncé la mort d’un couple de Tunisiens, un homme d’affaires et de son épouse. Une femme possédant la double nationalité française et tunisienne a été tuée selon le ministère français des Affaires étrangères, sans préciser s’il s’agissait de la même personne. Trois autres Français ont été blessés dans la discothèque, a indiqué le ministre Jean-Marc Ayrault.

Plusieurs Saoudiens sont également morts dans l’attaque, selon le consulat saoudien à Istanbul, qui n’en précise pas le nombre. Selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, il y aurait cinq morts et 11 blessés parmi les ressortissants de ce pays.

Des ressortissants du Maroc, du Liban et de Libye figurent parmi les victimes, selon la ministre turque de la Famille, citée par l’agence progouvernementale Anadolu, qui n’a pas donné de chiffres par pays. Une Israélienne a été tuée et une autre blessée, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

I have a bad news from Turkey. We have lost two Indian nationals in the Istanbul attack. Indian Ambassador is on way to Istanbul. /1 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 1, 2017

The victims are Mr.Abis Rizvi son of former Rajya Sabha MP and Ms.Khushi Shah from Gujarat. /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 1, 2017

Deux Indiens, un homme et une femme ont aussi péri, selon un tweet de la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj. Un homme ayant la double nationalité belge et turque a été tué, selon le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.

