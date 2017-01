Monde

LIVE L'attaque a eu lieu à Istanbul lors de la soirée du réveillon....

Les policiers turcs bloquent la route menant à la scène d'une attaque à Istanbul, le dimanche 1er janvier 2017. - Halit Onur Sandal/AP/SIPA

Le dernier bilan fait état de 39 morts et 65 blessés.

Au moins 15 étrangers ont été dénombrés parmi les personnes décédées.

Un assaillant déguisé en Père Noël a ouvert le feu sur la foule au Reina, une célèbre boîte de nuit d’Istanbul, à 1h15 du matin.

L’auteur présumé de l’attaque est toujours recherché.

12h53: Des ressortissants de pays arabes parmi les morts de l'attentat d'Istanbul

Des ressortissants de plusieurs pays arabes figurent parmi les 39 morts de l'attaque, a indiqué dimanche une ministre turque.

Citée par l'agence progouvernementale Anadolu, la ministre de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a affirmé que des ressortissants de l'Arabie saoudite, du Maroc, du Liban et de Libye, figuraient parmi les morts, sans donner de chiffre exact pour chaque pays.

12h10: Les dessinateurs se lâchent sur Twitter

12h07: Les réactions politiques continuent à tomber en France

Le terrorisme fanatique est une menace pour toutes les nations. La coopération est indispensable. Solidarité avec le peuple turc. #Istanbul — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2017

En ce 1er janvier #Istanbul est une nouvelle fois frappée par la haine aveugle. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare — Vincent Peillon (@Vincent_Peillon) January 1, 2017

11h29: La chasse à l'homme bat son plein

«Les recherches pour retrouver le terroriste sont toujours en cours. J'espère qu'il va être rapidement capturé», a indiqué dimanche matin le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, parlant d'une «attaque terroriste».

Selon lui, les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'assaillant avait dissimulé le fusil qu'il a utilisé pour perpétrer le carnage sous un manteau et aurait quitté les lieux en portant des habits différents.

11h25: Une campagne islamiste s'était attaquée au symbole du père Noël

De nombreux commentateurs soulignent la campagne ces jours-ci de groupes islamistes / nationalistes contre les symboles de Noël/Nouvel An. pic.twitter.com/yqcDIpEmrp — Guillaume Perrier (@Aufildubosphore) January 1, 2017

D'après CNN Turquie, les terroristes du #Reina seraient déguisés en Pères Noël. Après une campagne intégriste contre ce symbole à #Istanbul. pic.twitter.com/A0KHfajkHw — Caroline Fourest (@CarolineFourest) December 31, 2016

11h10 : Trois blessés français font partie des victimes

« Nous sommes en contact avec les autorités turques qui sont en train de procéder à l’identification des corps. A ce stade, nous déplorons trois blessés de nationalité française », a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault dans un communiqué.

10h45: Une femme raconte comment son mari a tenté de la protéger

Un Témoin a #Reina: ''Mon mari a sauté sur moi et m'a dit ne pas avoir peur et les terroristes l'ont frappé 3 fois avec un arme.'' #Istanbul pic.twitter.com/9sfEXaxMfW — Ali jean Çorakçı (@alijeancorakci) January 1, 2017

10h39: Une Israélienne blessée, une autre portée disparue

Une Israélienne a été blessée et une autre est portée disparue après l'attentat contre une discothèque d'Istanbul dans la nuit de samedi à dimanche qui a fait 39 morts, a annoncé dimanche un porte-parole israélien. Des dizaines de milliers de touristes israéliens se rendent chaque année en Turquie, un pays qui constitue une de leurs destinations favorites.

10h38 : Hollande condamne « avec force et indignation » l’attentat à Istanbul

Le président de la République François Hollande a condamné dimanche « avec force et indignation » l’attentat qui a fait 39 morts dans une discothèque branchée d’Istanbul, exprimant sa « solidarité avec la Turquie dans cette épreuve » dans un communiqué.

10h33 : « Les gens piétinaient d’autres gens », raconte un rescapé

« Juste au moment où on était en train de s’installer près de l’entrée, il y a eu beaucoup de poussière et de fumée. Des coups de feu ont éclaté », a raconté Sefa Boydas à l’AFP, footballeur professionnel. « Quand j’avançais, des gens piétinaient d’autres gens », décrit-il. La scène qu’il narre reflète la panique qui s’est emparée des fêtards. « En entendant ces bruits, plusieurs femmes se sont évanouies », dit-il. C’est le cas de l’une de ses amies. « Je l’ai prise sur mon dos et je me suis mis à courir immédiatement ».

« Je ne sais pas comment j’ai réussi à m’enfuir », dit-il. « Dans ces moments-là, on n’attend pas. Ca tirait à gauche, alors on a foncé vers la droite ». « Environ 50 personnes se sont probablement enfuies de cette manière », estime-t-il, visiblement sous le choc. Rapidement après les coups de feu, la police arrive. « Ils sont arrivés très vite, mais ils n’ont pas pu prendre le contrôle de la situation immédiatement, ils ne savaient pas qui était (le tireur). Ils nous soupçonnaient tous », dit-il.

10h30 : L’attaque n'a toujours pas été revendiquée

L’attaque n’a pas encore été revendiquée, mais la Turquie a été la cible de nombreux attentats attribués à l’EI ou liés à la rébellion séparatiste du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui ont notamment frappé Istanbul et Ankara.

Membre de la coalition internationale qui combat l’EI en Syrie et en Irak, la Turquie a déclenché en août une offensive dans le nord de la Syrie pour repousser les djihadistes vers le Sud, mais aussi les milices kurdes syriennes. Des rebelles syriens soutenus par l’armée turque assiègent depuis plusieurs semaines la ville d’Al-Bab, un fief de l’EI dans le nord de la Syrie. En réaction à ces opérations militaires, l’EI a à plusieurs reprises menacé d’attentats la Turquie, devenue une des principales cibles des djihadistes.

10h23: L'attentat d'Istanbul vise à «semer le chaos» en Turquie déclare Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé dimanche que l'attentat visait à «semer le chaos dans le pays».

«Ils oeuvrent pour détruire le moral du pays et semer le chaos en ciblant des civils avec de telles attaques haineuses», a-t-il déclaré dans communiqué.

Attentat à #Istanbul: le président turc "condamne fermement" l'attaque et les "différentes organisations terroristes qui ciblent notre pays" pic.twitter.com/uUss6fQ33D — franceinfo (@franceinfo) January 1, 2017

10h13 : Une vidéo circule sur le web où l’on voit l’assaillant tuer des personnes à l’entrée de la discothèque

Ces images proviennent d’une caméra de vidéo-surveillance. 20 minutes ne diffusera pas ces images par respect pour les victimes.

#Istanbul #attentat le premier (et unique?) assaillant pris sur le vif, alors qu'il avance tout en tirant vers l'entrée du #nightclub Reina pic.twitter.com/rlA4RsjgZz — frederic Helbert (@FredericHelbert) January 1, 2017

10h06: Le club Reina, haut lieu de la vie nocturne à Istanbul

La cossue boîte de nuit Reina est un haut lieu de la vie nocturne à Istanbul prisé de la jeunesse branchée, des célébrités et des touristes étrangers. Situé au bord du Bosphore dans la partie européenne d’Istanbul, le club, qui a ouvert en 2002, est aussi accessible par bateau directement depuis le détroit.

Il faut généralement montrer patte blanche pour y passer la soirée et trouver grâce aux yeux de videurs qui ne laissent entrer que des clients triés sur le volet. En dépit de l’islamisation croissante de la société dont se plaignent les détracteurs du président Recep Tayyip Erdogan depuis que son parti est au pouvoir, le club Reina est resté l’un des repaires incontournables de la jet-set turque et des fêtards pas trop regardants sur la dépense.

BREAKING: reports of armed attack on #Istanbul's Reina night club, attackers reportedly dressed Santa costumes, opened fire randomly pic.twitter.com/QA30aoTJpj — Rudaw English (@RudawEnglish) December 31, 2016

10h02 : L’assaillant était-il seul ?

C’est ce que pensent pour l’heure les autorités, mais les témoins parlent de plusieurs attaquants.

10h: Les politiques français expriment leur compassion à l'égard des victimes

La violence terroriste ne connaît aucune trêve. Solidarité avec les victimes de l'abominable attentat d'Istanbul. #istanbul 🇹🇷 — Benoît Hamon (@benoithamon) January 1, 2017

1er janvier, 1er massacre...au Reina discothèque d'Istanbul, les barbares ne laissent pas de répit à ceux qui aiment la vie. — Nadine Morano (@nadine__morano) January 1, 2017

#Istanbul "attaque terroriste" 35 morts et 40 blessés, lourd et douloureux bilan #condoléances — Valérie Boyer ن (@valerieboyer13) January 1, 2017

9h58: La Turquie avait pourtant renforcé les moyens de sécurité pour le réveillon

Après les multiples attentats et le coup d'Etat manqué l'été dernier, la Turquie avait pris d'importantes mesures de sécurité pour la soirée, avec des contrôles de police musclés et des policiers eux aussi déguisés en père Noël au sein des foules. Selon les autorités turques, 17.000 policiers avaient été déployés en ville.

9h48: Ils ont sauté dans le fleuve pour rester en vie

D'après une chaîne de télévision locale, certaines des 700 à 800 personnes qui se trouvaient dans la boîte de nuit ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux tirs.

Le Reina donne sur le Bosphore, certains ont sauté dans la mer pendant l'attaque. 35 morts et 40 blessés selon le gouverneur d'Istanbul. — Sevin Rey-Sahin (@sevnsahin) January 1, 2017

La fusillade à eu lieu au Reina un des clubs les plus huppés d'Istanbul situé sur la rive occidentale du Bosphore pic.twitter.com/kmAKThZ4Wy — Tisserandet alain (@Tisserandetala3) January 1, 2017

