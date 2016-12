Monde

ATTENTAT Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque dans la matinée...

Au moins 27 personnes sont mortes à la veille du Nouvel An dans un double attentat suicide sur un marché de Bagdad. - SABAH ARAR / AFP

20 Minutes avec AFP

Veille de Nouvel An sanglante à Bagdad. Au moins 27 personnes sont mortes dans un double attentat suicide sur un marché de Bagdad. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est survenue samedi matin sur le marché de mi-gros d'Al-Sinek, en plein coeur de Bagdad, où sont vendus pêle-mêle des pièces détachées de voitures et des vêtements.

Deux kamikazes se sont fait exploser quasi-simultanément à une heure matinale où vendeurs et acheteurs sont très nombreux. Les devantures et les étals ont été soufflés par les déflagrations. Des débris mêlés au sang des victimes jonchaient le sol. «Il y a 27 morts et 53 blessés», a déclaré un colonel de la police irakienne. Un haut responsable du ministère de l'Intérieur et une source hospitalière ont confirmé ce bilan.

«De nombreuses victimes étaient des employés de magasins»

«De nombreuses victimes étaient des employés de magasins qui vendent des pièces détachées. Ils s'étaient réunis autour d'un étal pour prendre le petit-déjeuner quand les explosions ont eu lieu», a déclaré Ibrahim Mohammed Ali, un commerçant.

Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque dans la matinée, mais le groupe djihadiste sunnite organisation de l'Etat islamique (EI), qui affronte depuis le 17 octobre les forces irakiennes à Mossoul (nord), vise fréquemment la capitale irakienne au moyen d'attentats suicide ou d'attentats à la bombe.

Ce double attentat endeuille la fête du Nouvel An à Bagdad, que les habitants entendent célébrer dans les rues, malgré une situation tendue en matière de sécurité. Il rompt aussi une période de calme relatif dans la capitale irakienne. Le dernier attentat d'envergure à Bagdad s'était produit mi-octobre, lorsqu'un kamikaze s'était fait exploser au milieu d'une cérémonie de condoléances dans un quartier chiite, tuant au moins 34 personnes.

La sécurité en l'Irak reste précaire

L'attentat de samedi souligne également combien la sécurité en l'Irak reste précaire, même dans des zones qui ne sont pas occupées par les jihadistes ou dans d'autres que les forces irakiennes leur ont reprises à la faveur de leur vaste offensive militaire dans le Nord du pays.

A Gogjali, une banlieue de Mossoul, trois attentats simultanés ont ainsi tué au moins 23 personnes la semaine dernière. Or Gogjali avait été reprise aux jihadistes de l'EI au tout début du mois de novembre.

Quelques kilomètres plus à l'ouest, dans Mossoul même, la police, l'armée et les forces d'élite du contre-terrorisme (CTS) ont lancé jeudi la deuxième phase de leur offensive d'envergure pour tenter de reprendre la deuxième ville d'Irak à l'EI qui l'occupe depuis juin 2014.

