20 Minutes avec AFP

« Bien joué »… Donald Trump a mis son grain de sel ce vendredi dans les relations tendues entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Le président élu des Etats-Unis a ainsi loué « l’intelligence » du président russe dans un tweet qu’il a épinglé pour mieux le mettre en valeur.

>> A lire aussi : Pourquoi Obama montre-t-il publiquement les muscles face à Poutine?

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!