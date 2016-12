Monde

Capture d'écran du site du Mirror montrant un pilote tituber en passant les contrôles dans un aéroport indonésien. - Mirror

C.Q.

Difficile de croire que le test d’alcoolémie était négatif. En Indonésie, un pilote a causé une belle frayeur aux 154 passagers de l’ avion dont il venait de prendre les commandes, raconte le Jakarta Post, dans deux articles (en anglais) publiés mercredi et ce vendredi.

Mercredi, l’homme, identifié comme le capitaine Tekad Purna, s’est exprimé au micro de l’appareil de façon tellement incohérente que plusieurs passagers l’ont jugé saoul et ont décidé de débarquer de ce vol prévu entre Surabaya (sur l’île de Java) et Jakarta, la capitale de l’Etat. L’annonce, enregistrée par des voyageurs et publiée par Le Daily Mail, est en effet plutôt décousue.

L’appareil a fini par décoller, une heure plus tard, après que le pilote a été remplacé.

Le pilote suspendu

Filiale de la Garuda Indonesia, la compagnie low cost Citilink, qui emploie ce pilote, a annoncé ce vendredi qu’elle l’avait suspendu « jusqu’à ce que l’enquête soit achevée ». Après un premier test de dépistage d’alcool et de drogue dont le résultat était négatif, de nouveaux examens ont été menés. Les résultats seront connus d’ici à une semaine.

Citilink estime toutefois que l’homme semblait « inapte physiquement » à prendre les commandes de l’avion. Une impression renforcée par la vidéosurveillance qui a été publiée par la suite, notamment par le Mirror, montrant le pilote tituber fortement lors de son passage au contrôle de l’aéroport. Sans inquiéter plus que ça le personnel.

