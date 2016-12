C. Ape. avec AFP

Barack Obama avait promis des représailles contre la Russie. Ca n’a pas tardé. Washington répond à des efforts russes de « nuire aux intérêts américains » en expulsant 35 agents russes après l’ingérence dans l’élection présidentielle, a déclaré le président américain.

Le président Barack Obama a annoncé jeudi une série de mesures contre la Russie après son ingérence dans l’élection présidentielle américaine, déclarant notamment « persona non grata » 35 membres des services de renseignement russes.

Obama will impose sanctions on Russia, the strongest U.S. response to foreign hacking. The move could box in Trump. https://t.co/A0KaSw8ef6