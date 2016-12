Monde

JUSTICE L’arrestation de l’écrivaine âgée de 49 ans avait provoqué une vague d’indignation en Turquie et dans le monde…

La célèbre romancière turque Asli Erdogan. - ANDERSEN ULF

20 Minutes avec AFP

« Je ne réalise pas encore, je suis sous le choc. » Après 132 jours de détention provisoire, la célèbre romancière turque Asli Erdogan est sortie de prison ce jeudi soir, ont constaté des vidéastes de l’AFP, mais son combat judiciaire n’est pas terminé.

« Je ne m’attendais pas du tout à être libérée », a déclaré l’écrivain, traits tirés, mine épuisée, devant la prison pour femmes de Bakirköy, à Istanbul, dont elle a pu sortir avec la linguiste Necmiye Alpay, 70 ans.

Liberté

Un tribunal d’Istanbul avait ordonné quelques heures auparavant la remise en liberté sous contrôle judiciaire des deux intellectuelles, qui restent poursuivies avec sept autres personnes pour avoir collaboré avec le journal prokurde Ozgür Gündem.

>> A lire aussi : La presse d'opposition anti-Erdogan dans le collimateur de la justice turque

Les neufs accusés risquent la peine de prison à perpétuité pour appartenance à une « organisation terroriste », en l’occurrence le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Asli Erdogan et Necmiye Alpay ont interdiction de quitter le territoire turc.

Depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet, les autorités ont lancé contre les putschistes présumés de vastes purges qui ont aussi touché, plus largement, des médias et des partis d’opposition, suscitant l’inquiétude en Europe.

« Je ne pensais pas tenir quatre mois et demi, mais j’ai tenu »

« Ils te prennent et te jettent dans un trou. C’est très dur, c’est comme si j’étais encore à l’intérieur », a confié la romancière, avant d’éclater en sanglots.

Interrogée sur ce qui lui avait manqué le plus, elle a répondu sans hésiter : « La mer ». « Danser, les ballets, la musique classique », a-t-elle énuméré en cascade.

>> A lire aussi : Gardes à vue, fermeture d'institutions… Erdogan poursuit sa répression malgré les critiques

Les proches de l’auteure n’ont eu de cesse de demander sa remise en liberté après son incarcération le 19 août, mettant en avant son état de santé fragile.

« Je ne pensais pas tenir quatre mois et demi, mais j’ai tenu », a-t-elle déclaré. « Vraiment, c’est une force étrange qui m’est venue ». Le procès reprend le 2 janvier.

« Cette affaire est une honte pour la Turquie »

Plusieurs dizaines de personnes s’étaient rassemblées avant le début de l’audience ce jeudi devant le palais de justice de Caglayan à Istanbul, sous la pluie battante et le vent, pour soutenir les prévenus. « Nous sommes ici par solidarité avec les prévenus et pour défendre la démocratie. C’est maintenant ou jamais qu’il faut le faire, après, il sera trop tard, la dictature sera là », a déclaré Murat, 48 ans.

« Cette affaire est une honte pour la Turquie, une honte pour (le président) Recep Tayyip Erdogan et une honte pour l’Europe qui ne fait rien pour soutenir la liberté d’expression », a affirmé Leyla Kizilkaya, venue, elle aussi, soutenir les journalistes et écrivains jugés jeudi.

L’arrestation de la romancière et linguiste âgée de 49 ans a provoqué une vague d’indignation en Turquie et dans le monde, relayée par de nombreux artistes, intellectuels et écrivains.

Mots-clés :