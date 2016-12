Monde

JUSTICE L’arrestation de l’écrivaine et linguiste âgée de 49 ans a provoqué une vague d’indignation en Turquie et dans le monde…

La célèbre romancière turque Asli Erdogan. - ANDERSEN ULF

20 Minutes avec AFP

Elle risque la prison à perpétuité. La célèbre romancière turque Asli Erdogan comparaissait pour la première fois ce jeudi devant un tribunal d’Istanbul dans le cadre d’un procès pour activités « terroristes ». En détention préventive depuis plus de quatre mois, l’écrivaine est accusée avec huit autres ex-collaborateurs du journal prokurde Özgür Gündem, fermé par décret, de « propagande terroriste » et d’être « membre d’une organisation terroriste », en l’occurrence le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

>> A lire aussi : La presse d'opposition anti-Erdogan dans le collimateur de la justice turque

Depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet, les autorités ont lancé contre les putschistes présumés de vastes purges qui ont aussi touché, plus largement, des médias et des partis d’opposition, suscitant l’inquiétude en Europe.

« Cette affaire est une honte pour la Turquie »

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées avant le début de l’audience devant le palais de justice de Caglayan à Istanbul, sous la pluie battante et le vent, pour soutenir les prévenus. « Nous sommes ici par solidarité avec les prévenus et pour défendre la démocratie. C’est maintenant ou jamais qu’il faut le faire, après, il sera trop tard, la dictature sera là », a déclaré Murat, 48 ans.

>> A lire aussi : Gardes à vue, fermeture d'institutions… Erdogan poursuit sa répression malgré les critiques

« Cette affaire est une honte pour la Turquie, une honte pour (le président) Recep Tayyip Erdogan et une honte pour l’Europe qui ne fait rien pour soutenir la liberté d’expression », a affirmé Leyla Kizilkaya, venue, elle aussi, soutenir les journalistes et écrivains jugés jeudi.

L’arrestation de la romancière et linguiste âgée de 49 ans a provoqué une vague d’indignation en Turquie et dans le monde, relayée par de nombreux artistes, intellectuels et écrivains. Ses soutiens affirment qu’Asli Erdogan souffre d’asthme et de diabète et s’inquiètent pour son état de santé.

Mots-clés :