20 Minutes avec agence

Le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré ce mardi dans une vidéo mise en ligne sur le site Internet officiel de la présidence avoir déjà jeté un homme depuis un hélicoptère.

Le très polémique dirigeant a précisé que sa victime était un Chinois accusé de viol et de meurtre avant d’ajouter qu’il n’hésiterait pas à procéder à nouveau de la même façon.

