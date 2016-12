Monde

Avec un décalage horaire de 19 heures entre Los Angeles et Sydney, il est possible de visiter ces deux villes au cours de la même soirée…

Les célébrations du Nouvel An, à l'extrémité de la planète, à Sydney en Australie. - REUTERS

H. B.

C’est une expérience unique que propose une plateforme en ligne de réservations de jets privés. Pour profiter pleinement du Nouvel an, la société PrivateFly propose aux clients de célébrer deux fois le passage à la nouvelle année. Une manière un peu particulière de remonter le temps…

Les voyageurs prendront place à bord du G650, le jet le plus rapide sur longue distance. Sa vitesse de pointe est de Mach 0,95, juste en dessous du mur du son.

Vous cherchez une soirée unique pour le Nouvel An cette année... Et pourquoi pas deux ? https://t.co/aLPZXP8Ska #nouvelan pic.twitter.com/wvNWvmt5c2 — PrivateFly France (@PrivateFly_FR) November 21, 2016

19 heures de décalage entre Los Angeles et Sydney

La plateforme explique qu’avec un décalage horaire de 19 heures entre Los Angeles et Sydney, il est possible de faire escale dans ces deux villes au cours de la même soirée. Et ainsi de faire doublement la fête. « Cette fabuleuse expérience n’est possible qu’en jet car les délais sont extrêmement courts et les horaires des compagnies aériennes impossibles à coordonner pour cet itinéraire », explique l’entreprise sur son site internet.

Ce voyage pour remonter le temps n’est toutefois pas à la portée de tous. Selon le site de PrivateFly, il faut en effet débourser 10 817€ par personne (prix basé sur l’affrètement de l’avion entier : 194 700€ pour 18 passagers).

