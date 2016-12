Monde

HIGH-TECH Des bornes proposent un rappel de l'historique des commandes des habitués et des conseils personnalisés aux nouveaux clients...

Un restaurant KFC de Pékin (Chine) utilise un logiciel de reconnaissance faciale pour proposer aux clients réguliers leurs menus préférés, mais aussi pour faire des suggestions aux nouveaux venus, en se fondant sur leur âge et leur sexe.

A l'entrée, un scanner de visage a été ajouté à la borne de commande traditionnelle. Le géant du fast-food à base de poulet s'est associé au spécialiste chinois de la haute-technologie Baidu pour développer cet outil.

La borne saurait aussi se montrer créative. KFC explique dans un communiqué que, si le système détecte au petit-déjeuner l'arrivée d'une quinquagénaire, il lui proposera un lait de soja et du porridge. Un jeune homme dans la vingtaine se verra suggérer au déjeuner des ailes de poulet, un chicken burger et un soda.

Si ce dispositif permet aux habitués de commander plus vite et aux nouveaux clients d'obtenir des conseils personnalisés, il soulève la question de la protection des données personnelles, note Le Journal du Geek. Baidu ou KFC ne disent rien sur l'utilisation ultérieure des informations collectées via les bornes du restaurant.

