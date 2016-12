H. B.

Il ne contenait que des jouets d’enfants… Un sac à dos abandonné a poussé ce mardi après-midi la police à évacuer d’urgence le hall d’entrée de la Trump Tower à New York. Il n’en a pas fallu plus pour provoquer un vent de panique dans le quartier, certains employés décrivant une hystérie collective.

Un porte-parole de la police de New York, Stephen Davis, a expliqué que le sac à dos abandonné avait été découvert près de l’entrée du magasin Niketown qui se trouve dans l’édifice, précise l’Associated Press.

Une vidéo diffusée sur Twitter a montré l’évacuation rapide des visiteurs par la police.

JUST IN: NYPD issues all clear following partial evacuation of Trump Tower in NYC. https://t.co/HoD0NBwXXA pic.twitter.com/prc1N4Ee03