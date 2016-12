H. B.

De fausses informations ont provoqué la panique à Bangkok. Facebook a activé ce mardi sa fonction « Safety check » annonçant qu’une explosion avait eu lieu dans la capitale thaïlandaise. Les utilisateurs sur place ont reçu une notification les invitant à préciser à leurs « amis » s’ils étaient « en sécurité ».

Seulement voilà, l’information était erronée. Elle provenait en réalité d’un ancien article du Bangkok Informer faisant référence à l’explosion d’une moto piégée en 2015 près du temple hindou d’Erawan, précise The Verge.

The "source" of the @Facebook Safety Check for Bangkok: A fake news site that scrapped stuff from elsewhere…! pic.twitter.com/i6Q2k8XBxP