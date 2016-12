Monde

ALLEMAGNE La victime a été secourue par des passants et un conducteur de métro…

Illustration du métro berlinois - JOHN MACDOUGALL / AFP

C. Ape.

Le drame a été évité de peu. Le soir de Noël, sept jeunes gens ont tenté de mettre le feu à un sans-domicile fixe, dans une station de métro à Berlin, en Allemagne, révèle le quotidien Der Spiegel, une information repérée par BFMTV.

Les suspects, six Syriens et un Libyen, âgés de 15 à 21 ans, ont jeté un objet en feu vers l’homme de 37 ans, qui se trouvait dans les couloirs de la station Schonleinstrasse. Grâce à l’aide de passants et d’un conducteur de métro l’homme a pu être secouru, et l’incendie éteint.

Tentative de meurtre en bande organisée

Six des suspects se sont présentés d’eux-mêmes aux autorités, tandis que le septième a été interpellé, indique le Morgenpost.

La justice allemande a ordonné leur placement en détention provisoire. Ils ont tous été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée.

Mots-clés :