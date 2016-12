20 Minutes avec AFP

Un avion de la compagnie indienne Jet Airways a dérapé mardi en dehors d'une piste de l'aéroport de Goa, dans l'ouest de l'Inde, d'où il devait décoller, blessant 15 personnes, a annoncé la marine indienne.

La marine, qui gère cet aéroport, s'est dite incapable dans l'immédiat d'expliquer cet incident survenu au plus fort de la saison touristique à Goa, dont les plages bordées de palmiers accueillent chaque année au moment des fêtes des milliers de visiteurs.

