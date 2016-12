Monde

CONFLIT La France organisera cette conférence, avec quelque 70 pays mais sans les Israéliens ni les Palestiniens, pour réitérer le soutien de la communauté internationale à la solution à deux Etats…

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou (à gauche) et son ministre de la Défense Avigdor Lieberman (à droite). - GALI TIBBON / AFP

Avigdor Lieberman a qualifié ce lundi la conférence internationale sur le Proche-Orient qui se tiendra le 15 janvier à Paris de « procès Dreyfus ». « Il ne s’agit pas d’une conférence de paix mais d’un tribunal contre l’Etat d Israël », a affirmé le ministre israélien de la Défense lors d’une réunion des députés de son parti. « C’est une version moderne du procès (d’Alfred) Dreyfus avec l’Etat d’Israël et le peuple juif sur le banc des accusés », a-t-il ajouté.

Dans la foulée de la conférence, Paris compte inviter le Premier ministre israélien et le président palestinien pour leur rendre compte des travaux mais Benjamin Netanyahou, très hostile à toute approche internationale du conflit israélo-palestinien, a déjà rejeté l’idée française d’une rencontre avec Mahmoud Abbas à Paris.

« Quittez la France et venez en Israël »

La France a voté vendredi en faveur d’une résolution de l’ONU défavorable à Israël. L’ambassadrice de France en Israël avait été convoquée au ministère israélien des Affaires étrangères après ce vote. Lieberman a ainsi appelé les juifs de France à s’installer en Israël, la « seule réponse à ce complot » (ndlr : la conférence), selon lui.

Évoquant les attentats contre des cibles juives en France ces dernières années et la hausse des actes antisémites, le ministre s’est adressé aux juifs de France : « Si vous voulez rester juifs et que vos enfants et petits enfants restent juifs, vous devez quitter la France et venir vous installer en Israël ». « Ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre terre, quittez la France et venez en Israël », a-t-il martelé.

Près de 5.000 juifs de France ont immigré en Israël en 2016, soit une baisse de plus de 30% par rapport à l'an dernier.En 2014 et 2015, les juifs de France avaient fourni les plus gros contingents de l'immigration juive vers Israël, avec respectivement 7.200 et 7.800 immigrants.

