PAKISTAN Le faux article disait que le Pakistan serait attaqué par Israël en cas d’envoi de troupes au sol en Syrie…

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, s'adresse à des journalistes en dehors de la Cour suprême, à Islamabad, au Pakistan, mardi 1er novembre 2016. - Anjum Naveed/AP/SIPA

D.B. avec AFP

Un article bidon peut provoquer une crise diplomatique. La preuve avec cette histoire incroyable. Le ministre de la Défense pakistanais a menacé sur Twitter de répliquer à une attaque nucléaire israélienne, tombant apparemment dans le piège d’un faux article évoquant une telle menace pour son pays.

Le ministre, Khawaja Asif, répondait ainsi à un faux article paru sur le site AWDNews sous le titre : « Si le Pakistan envoie des troupes au sol en Syrie sous n’importe quel prétexte, nous détruirons ce pays avec une attaque nucléaire (ministre de la Défense israélien) ».

« Le ministre de la Défense israélien menace le Pakistan de représailles nucléaires pour son rôle présumé en Syrie contre l’Etat Islamique : Israël oublie que lePakistan est lui aussi un état nucléaire », a twitté Khawaja Asif vendredi en réponse.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) December 23, 2016

Le ministère israélien de la Défense a rapidement répondu au ministre sur Twitter et démenti les propos qui lui avaient été attribués par AWDNews, soulignant qu’ils « n’ont jamais été prononcés » et étaient « entièrement faux ».

Une gaffe très commentée dans le pays

La gaffe apparente de Khawaja Asif, qui intervient sur fond de prolifération de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, a été critiquée au Pakistan.

« Notre programme nucléaire est une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains d’hommes politiques accros à Twitter », a commenté un célèbre journaliste de télévision pakistanais, Nusrat Javeed.

Israël n’a jamais reconnu disposer de l’arme atomique, mais est néanmoins considéré comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient. Le Pakistan de son côté a mené ses premiers tests en 1998, et son arsenal nucléaire est estimé à environ 120 armes -- soit plus que l’Inde et la Corée du Nord. Le pays n’entretient pas de relation diplomatique avec Israël.

Le géant informatique Google a annoncé la semaine dernière qu’il œuvrait à améliorer l’algorithme de son moteur de recherche pour écarter des informations « ne faisant pas autorité », comme celles d’un site négationniste qui arrivait en tête de recherches portant sur l’Holocauste.

