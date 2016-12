Monde

MIRACLE Le garçon a été éjecté de son tricycle et s’est retrouvé coincé sous le véhicule…

Grosse frayeur pour l'enfant et sa grand-mère. - Capture d'écran CCTV

La journée a failli virer au cauchemar pour cette grand-mère. Le 22 décembre, elle traverse une route située dans la province de Zhejiang en Chine lorsque le drame se produit. Un camion lancé à toute vitesse évite un véhicule qui lui barre la route mais percute ensuite le tricycle poussé par la grand-mère.

Heurté, le petit-fils se retrouve sous le camion à peine une seconde plus tard. On aperçoit sur les images captées par les caméras de surveillance le chauffeur quitter immédiatement sa cabine et se mettre à quatre pattes sous son véhicule. Il parvient à extraire l’enfant, indemne, et le remet dans les bras de sa grand-mère.

Le geste salvateur du chauffeur ne devrait pourtant pas l’exempter de sanction. Il a été arrêté par la police et on peut voir sur la vidéo qu’il grille un feu rouge juste avant de heurter l’enfant de trois ans.

