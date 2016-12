Monde

George Michael, sur la scène de l'Opéra Garnier de Paris, à l'occasion d'un gala de charité au profit du Sidaction, en septembre 2012. - REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Le dernier Noël de George Michael

Il chantait Last Christmas et, comme par une cruelle ironie du destin, ce 25 décembre 2016 aura été le dernier jour de sa vie. George Michael « est mort en paix, chez lui », à Goring-on-Thames (Angleterre) a annoncé ce dimanche son agent dans un communiqué cité par de nombreux médias britanniques. L’artiste était âgé de 53 ans. Né Georgios Kyriacos Panayiotou en Angleterre, le chanteur a vendu plus de 100 millions d’albums tout au long de sa carrière. Il s’est d’abord fait connaître au sein du groupe Wham !, au côté d’Andrew Ridgeley, au début des années 1980, avec des tubes tels que Wake Me Up Before You Go Go ou Careless Whisper. La formation s’est séparée en 1986. En 1987, George Michael a entamé une carrière solo avec son album Faith, qui contient notamment la chanson éponyme et l’un de ses grands succès, I Want Your Sex. On vous rappelle les moments forts de sa carrière dans cet article.

Des chiffres du chômage attendus

Le gouvernement dévoile ce lundi le nombre d’inscrits à Pôle emploi à fin novembre, au terme d’une année qui a vu enfin s’inverser la courbe du chômage, mais trop timidement, comme l’a reconnu François Hollande en annonçant qu’il renonçait à briguer un second mandat. La tendance positive observée ces derniers mois va-t-elle se confirmer ? Fin octobre, Pôle emploi recensait en France métropolitaine 3,48 millions de personnes sans aucune activité, soit 11.700 chômeurs de moins sur un mois (-0,3 %). Une légère baisse intervenue après un repli spectaculaire en septembre (-66.300 chômeurs).

Jour de deuil en Russie

La Russie est sous le choc. Un avion de l’armée russe s’est abîmé ce dimanche en mer Noire, près de la station balnéaire de Sotchi, sans « traces de survivants » parmi les 92 personnes à son bord, dont des membres des chœurs de l’Armée Rouge qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes en Syrie. Cette catastrophe aérienne a suscité une vive émotion en Russie où l’ensemble est considéré comme l’un des symboles du pays, une fierté nationale. Le président Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil ce lundi « sur l’ensemble du territoire de la Russie » et prôné une « enquête soignée (…) pour déterminer les causes de la catastrophe ». Une commission spéciale dirigée par le ministre des Transports, Maxime Sokolov, a aussitôt été créée à ces fins. Plus de détails par ici.

