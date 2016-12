L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Daniel Shapiro doit rencontrer ce dimanche soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé le département d’Etat, deux jours après l’adoption, grâce à l’abstention américaine, d’une résolution onusienne défavorable à Israël.

« Nous pouvons confirmer que l’ambassadeur Shapiro va rencontrer le PM Netanyahu ce soir », a indiqué ce dimanche un porte-parole du département d’Etat dans un bref communiqué.

Interrogé dimanche sur CNN sur l’opportunité de cette rencontre alors que l’administration actuelle américaine de Barack Obama cède le pouvoir le 20 janvier, le porte-parole du Premier ministre israélien, David Keyes, a répondu que ce « (n’était) pas une perte de temps. C’est un message très important à envoyer à ceux qui pensent que le Mur des Lamentations est un territoire occupé illégalement ».

Les représentants des quatorze pays ayant soutenu le vote au Conseil de sécurité de l’ONU de cette résolution contre les colonies avaient été convoqués plus tôt dans la journée au ministère israélien des Affaires étrangères.

Pour la première fois depuis 1979, les Etats-Unis n’ont pas mis leur veto à cette résolution sur la colonisation israélienne alors qu’ils soutenaient jusque-là Israël sur ce dossier extrêmement sensible.

Benjamin Netanyahu avait vivement réagi après le vote, qualifiant cette résolution de « biaisée et honteuse ». Il entretient des relations notoirement exécrables avec le président américain sortant Barack Obama.

Le Premier ministre israélien s’en est pris à l’administration américaine actuelle, qu’il a accusée d’avoir fait « un coup anti-israélien honteux aux Nations unies ».

« Le gouvernement (israélien) a considéré à juste titre cette résolution non comme un pas vers la paix, mais comme s’éloignant de la paix », a relevé David Keyes, réitérant des affirmations selon lesquelles les Israéliens détiennent des « informations irréfutables que l’administration Obama a vraiment poussé cette résolution et aidé à la concevoir ».

I enjoyed speaking with @mitchellreports yesterday about why anti-Israel UN resolutions push peace further away. https://t.co/pNlWnYuPo2

Refusant d’en révéler la teneur, il a assuré que le gouvernement israélien avait toute « confiance qu’elles sont correctes », précisant qu’elles émanent de « sources internationales et dans le monde arabe ».

La résolution exhorte Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est », affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes « n’ont pas de valeur juridique » et sont « dangereuses pour la viabilité d’une solution à deux Etats ».

For the first time in 8 years @UN Security Council adopts resolution on #Israel - #Palestine conflict

Text here -> https://t.co/TOwb83BLBm pic.twitter.com/TCNEqRJleU