20 Minutes avec AFP

Beaucoup d’émotion et un message très politique. A moins d’un mois de leur départ de la Maison Blanche Barack et Michelle Obama ont livré ce samedi un message de Noël très symbolique.

The best part of the holidays is the time we share with those we love. On behalf of Michelle, Malia, and Sasha, Merry Christmas everyone. pic.twitter.com/EznGyxluS8