B.D. avec AFP

Israël tentait ce samedi de contenir les retombées du vote d’une résolution de l’ONU contre les colonies après avoir accusé le président américain Barack Obama de ne pas s’être opposé à cette résolution « honteuse ». Le Conseil de sécurité a voté le texte vendredi, l’abstention des Etats-Unis ayant permis l’adoption de la première résolution de l’ONU depuis 1979 condamnant Israël pour sa politique de colonisation.

La décision de Washington de ne pas opposer son véto a provoqué la colère d’Israël, qui a accusé Barack Obama d’abandonner son plus proche allié au Moyen-Orient dans les derniers jours de son administration. Le vote est intervenu malgré les efforts du président américain élu Donald Trump qui avait fait pression sur l’Egypte, à l’origine de la résolution, pour qu’elle le reporte. Mais après la volte-face du Caire, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela avaient décidé de présenter de nouveau le texte.

Même si la résolution ne prévoit pas de sanctions contre Israël, les responsables israéliens craignent qu’elle ne facilite les poursuites à la Cour de justice internationale et n’encourage des sanctions contre les produits des colonies. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a condamné la résolution et critiqué le président américain dans des termes particulièrement durs, en accusant le gouvernement Obama de s’être « associé en coulisses » à la « ligue anti-israélienne » à l’ONU.

« Israël rejette cette résolution anti-israélienne honteuse des Nations unies et ne s’y conformera pas », ont fait savoir les services du Premier ministre dans un communiqué. L’Etat hébreu « attend avec impatience de travailler avec le président élu Donald Trump et avec tous nos amis au Congrès, Républicains comme Démocrates, pour neutraliser les effets néfastes de cette résolution absurde », poursuit le communiqué.

Michael Oren, ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis et ministre adjoint chargé de la diplomatie publique, a laissé entendre que la résolution était « antisémite ». « De tous les conflits dans le monde (…) seuls les Juifs sont mis sur la sellette (…) Il me semble que cela ressemble beaucoup à de l’antisémitisme », a-t-il déclaré à des journalistes peu après le vote. Donald Trump a quant à lui promis sur Twitter qu’après sa prise de fonction, « les choses seraient différentes » à l’ONU.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.