B.D. avec AFP

Le président élu américain Donald Trump a estimé vendredi que l'attentat au camion-bélier à Berlin, qui a fait douze morts lundi et dont l'auteur a été tué en Italie dans la nuit de jeudi à vendredi, reflétait une «menace purement religieuse».

«Le terroriste qui a tué tellement de personnes en Allemagne a dit juste avant le crime "Par la volonté de Dieu, nous allons tous vous tuer, porcs"», a tweeté Donald Trump dans un premier message, après la diffusion vendredi d'une vidéo où l'auteur de l'attentat fait allégeance au chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi.

