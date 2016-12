Monde

Un avion de la compagnie Afriqiyah Airways à Milan en 2010. - AGF s.r.l. / Rex Featur/REX/SIPA

L.C. avec AFP

L’information est d’abord apparue sur Twitter. Le Premier ministre maltais a annoncé ce vendredi qu’un vol avait été détourné à Malte, un « potentiel détournement d’avion », selon ses mots. Une source du gouvernement d’union nationale (GNA) à Tripoli a ensuite indiqué à l’AFP que « des pirates » ont détourné un avion de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways vers l’aéroport de La Valette à Malte.

La centaine de passagers ainsi que les sept membres d'équipage ont finalement été relâchés dans l'après-midi, puis les pirates se sont rendus selon le chef du gouvernement maltais. Ils ont été fouillés et placés en garde à vue par les autorités maltaises.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Carte du vol Afriqiyah Airways détourné le 23 décembre 2016 à Malte. - L.C. avec Maps4News

Opération en cours à l’aéroport de Malte

« J’ai été informé du possible détournement d’un vol intérieur libyen dérouté sur Malte », a écrit Joseph Muscat, chef du gouvernement de Malte, vers 11h30 (heure de Paris).

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Il a ensuite confirmé, toujours sur Twitter, le détournement du vol Afriqiyah Airways.

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

L’aéroport de Malte a confirmé sur Twitter « une interférence illégale » et le « déploiement d’équipes d’urgence ».

MIA confirms there is an unlawful interference at the airport.Emergency teams dispatched.Visit https://t.co/Lf8i8e8s6L for flight info. — Maltairport (@Maltairport) December 23, 2016

118 personnes seraient à bord

Selon le journal Times of Malta, il s'agit d’un Airbus A320 de la compagnie Afriqiyah Airways qui effectuait la liaison Sebha-Tripoli en Libye, vol 8U209. Il pourrait s’agir de cet appareil repéré sur le site Flight radar qui donne en direct la trajectoire des vols commerciaux (voir ci-dessous).

Capture d'écran du site Flight radar qui recense les vols commerciaux en direct. - Flight radar

L'avion de la compagnie Afriqiyah Airlines cloué au tarmac de l'aéroport de La Valette à Malte après un détournement, le 23 décembre 2016. - Jonathan Borg/AP/SIPA

L’appareil a été vu sur le tarmac de l’aéroport de La Valette, entouré par des militaires.

Hijacked aircraft is still powered up and stopped on the runway in Malta pic.twitter.com/UwvM8UCTmX — Plane Finder (@planefinder) December 23, 2016

These are the latest pictures of the plane taken in #Malta airport https://t.co/qRuARaKYYY pic.twitter.com/rvHk4KJH3O — euronews (@euronews) December 23, 2016

Des sources du gouvernement maltais ont indiqué à l’AFP qu’il y aurait 118 personnes à bord de l’appareil, dont sept membres d’équipage. Selon le Premier ministre maltais Joseph Muscat, sur les 111 passagers, il y aurait 82 hommes, 28 femmes et un bébé.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Le président de la compagnie, Abubakr Furtia, a déclaré à la chaîne Lybiaschannel que deux pirates seraient à bord, en possession d’explosifs.

#Afriqiyah Chairman Abubakr Furtia confirms 2 hijackers are on board of Libyan plane forced to land in Malta, says they "carry explosives" — Libyaschannel EN (@LibyaschannelEN) December 23, 2016

25 passagers libérés

Les négociations sont menées par le chef de l'armée maltaise. Selon Joseph Muscat, un premier groupe de 25 passagers, « composé de femmes et d’enfants, a été libéré », peu avant 14h (heure de Paris). La libération des passagers s'est poursuivie, avec un total de 109 personnes relâchées, ainsi que les membres de l'équipage.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

People disembarking #8U209, looks like mostly women at this point pic.twitter.com/LueotsMEnH — Oded Berkowitz (@Oded121351) December 23, 2016

Par ailleurs, une source de la compagnie libyenne a indiqué que deux pirates de l’air avaient menacé les pilotes avec un engin explosif, probablement une grenade, pour les forcer à se diriger vers Malte au lieu d’atterrir à l’aéroport de Mitiga à Tripoli. Selon un ministre libyen, les pirates réclament l'asile politique à Malte.

Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, l’Union européenne a interdit de vol toutes les compagnies aériennes libyennes dans son espace aérien, pour des « raisons de sécurité ». Depuis plusieurs mois, seules les compagnies aériennes locales opèrent en Libye et assurent des vols intérieurs et des liaisons avec Tunis, Le Caire, Amman, Istanbul et Khartoum.

