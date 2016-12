20 Minutes avec AFP

Un sujet aussi sérieux mériterait sans doute plus de 140 caractères. Mais fidèle à son habitude, Donald Trump estimé jeudi que les Etats-Unis devaient renforcer et accroître leur capacité en matière d'armement nucléaire tant que le «monde n'aura pas retrouvé la raison» dans ce domaine.

Le président élu des Etats-Unis a seulement publié un tweet sur cette question sans détailler sa pensée. Donald Trump n'a pas précisé si son commentaire répondait à une situation en particulier, mais il s'est exprimé quelques heures après le président russe Vladimir Poutine qui lui aussi s'est prononcé pour le renforcement de la force de frappe nucléaire de son pays.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes