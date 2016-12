Monde

RETRO 2016 (Re)vivez les grands événements qui ont marqué l’année 2016 à travers dix reportages de la rédaction de « 20 Minutes » dans le monde…

Les enfants réfugiés à Idomeni souffrent principalement de problèmes respiratoires et de troubles de l'intestin. - H.Sergent/20minutes

En 2016, la rédaction a parcouru le monde pour couvrir les grands événements qui ont marqué l’actualité internationale. Voici une sélection des meilleurs reportages publiés sur le site tout au long de l’année.

Février 2016 : Primaire républicaine : Pourquoi ils votent pour leur messie Donald Trump

Donald Trump n’était pas encore président mais l’engouement de ses supporters était déjà palpable. En février, notre correspondant aux Etats-Unis Philippe Berry s’est rendu à Reno (Texas) pour assister à un meeting du candidat républicain et rencontré ses militants.

Mars 2016 : Attentats de Bruxelles : A Schaerbeek, où la police a découvert des explosifs, « on tremble de l’intérieur »

Le 23 mars au soir, au lendemain des attentats de Bruxelles, une perquisition a mis à jour des engins explosifs et un drapeau de Daesh, dans un quartier tranquille de Schaerbeek. Notre journaliste Florence Floux est allée à la rencontre de ses habitants, sous le choc.

Mars 2016 : A Idomeni en Macédoine, le cauchemar « made in Europe » pour les milliers d’enfants réfugiés

Alors que l’Union européenne devait trancher le 18 mars pour trouver une solution collective à l’afflux de migrants en Europe, notre journaliste Hélène Sergent s’est rendu en Grèce, où elle a suivi pendant une semaine d’Athènes jusqu’au camp d’Idomeni la frontière macédonienne, le difficile périple des migrants Chaque jour 20 Minutes vous a proposé d’interagir, via Twitter, avec elle pour choisir les sujets de ses reportages.

Mars 2016 : Fukushima : VIDEO. Fukushima, cinq ans après : « Je ne veux pas laisser mourir mon village », témoigne une réfugiée

Cinq ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima survenue le 11 mars 2011, notre correspondant au Japon Mathias Cena a rencontré des habitants d’Iitate, un village situé à une quarantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima, intégralement évacué en 2011. Aujourd’hui, les plus âgés veulent rentrer chez eux coûte que coûte…

Juin 2016 : Allemagne : Six mois après les agressions à Cologne, les femmes refusent d’avoir peur

En Allemagne, le réveillon de la Saint-Sylvestre 2016 restera marqué par l’impressionnante vague de violences, notamment sexuelles, contre des femmes, attribuées à des migrants, et les centaines de plaintes déposées par les victimes. Six mois après, Audrey Chauvet s’est rendue sur place pour tenter de comprendre ce qui s’était passé et recueillir l’état d’esprit des habitantes face à l’ampleur de la polémique nationale suscitée par ce drame.

Juin 2016 : Brexit : Les Frenchies se réveillent avec une sacrée gueule de bois

23 juin, coup de théâtre outre-Manche : d’abord donné perdant le camp du « leave » (quitter) remporte le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne avec 52 % des voix. Au lendemain du résultat, Laure Cometti a interrogé quelques-uns des nombreux Français expatriés dans le pays.

Juillet 2016 : Fusillade à Munich : A Maxvorstadt, où résidait David Ali Sonboly, c’est l’incompréhension

Près de deux jours après la fusillade à Munich qui a coûté la vie à neuf personnes et fait plusieurs blessés, le 23 juillet, Hakima Bounemoura s’est rendue à Maxvorstadt, le quartier cossu du centre de la capitale bavaroise où vivait l’auteur de la tuerie un jeune étudiant germano-iranien de 18 ans

Octobre 2016 : Deux lycéens découvrent la crise syrienne en direct depuis le Liban

En octobre, l’Agence française de développement (AFD) a amené deux lycéens au Liban pour découvrir la crise syrienne au plus près, « avec leurs yeux d’ado », dans le cadre du festival des « Correspondants de guerre » de Bayeux. Vincent Vantighem les a accompagnés.

Novembre 2016 : COP22 à Marrakech : Noor, la centrale solaire qui pourrait éclairer le Maroc

La 22e conférence des Nations unies sur le climat s’est tenue du 7 au 18 novembre à Marrakech. A cette occasion, Audrey Chauvet a parcouru le Maroc pour découvrir les initiatives écologiques du pays. Elle a notamment visité, la centrale solaire de Noor, inaugurée en février 2016 près de Ouarzazate et qui s’impose déjà comme un mastodonte de l’énergie solaire.

Novembre 2016 : Présidentielle américaine : Les militants démocrates sonnés par la victoire de Donald Trump

La nuit du 8 au 9 novembre restera une nuit de cauchemar pour les supporteurs d’Hillary Clinton. Notre correspondant aux Etats-Unis,Philippe Berry a assisté à l’annonce des résultats de l’élection présidentielle américaine et de la victoire de Donald Trump aux côtés des supporteurs démocrates rassemblés au quartier général du parti, à Sacramento (Californie).

